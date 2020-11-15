Аукцион по покупке и продаже товаров.

"розовый слон" - поиск фразы

=слоны - поиск точной формы слова

слон -голубой - слоны кроме голубых

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